التربية : العمل عن بعد للمعلمين والعاملين في مركز الوزارة والمديريات

الوكيل الاخباري- قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاربعاء، إن عمل المعلمات والإداريات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة اقل من 4 سنوات، سيتم انجاز اعمالهن عن بعد ،وذلك في متابعة دوام تعلم الطلبة عن بعد، او الحضور الى مكان العمل عند الضرورة بالتنسيق مع الرئيس المباشر.

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وعممت الوزارة على انه سيتم تنظيم دوام المعلمين والإداريين، والمعلمات والإداريات ممن ليس لديهن اطفال، بحيث لا يزيد عدد الموجودين داخل المبنى المدرسي في اليوم الواحد عن ثلث العدد المقرر في التشكيلات المدرسية.



وأكدت الوزارة استمرار العمل بنظام التناوب بنسبة 50 بالمئة في مركز الوزارة والمديريات، في حين يستمر العمل عن بعد للأخرين، على أن يتم الالتحاق في العمل في حال تطلب الأمر ذلك، موكدا على الالتزام التام بالبروتوكول الصحي

المصدر: بترا







