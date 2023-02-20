التربية: الفاقد التعليمي يُعطى مع المنهاج الأساسي خلال الفصل الدراسي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير مديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم الدكتور أسامة جرادات إن الفاقد التعليمي لطلبة المدارس من الصف الرابع إلى الحادي عشر يعطى مع المنهاج الأساسي خلال الحصص الدراسية في الفصل الثاني الحالي لمبحثي اللغة العربية والرياضيات.

اضافة اعلان



وأضاف جرادات لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن التربية بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج أصدرت ملزمة تحتوي على أوراق عمل للمعلمين تتضمن المفاهيم الأساسية المراد تحديثها للطالب في مبحثي "العربية والرياضيات" لتعويض الفاقد التعليمي.



ونوه أن التربية أصدرت مَلزمة تتضمن المفاهيم الأساسية للقسم الأول من المنهج للمبحثي العربي والرياضيات لتعويض الفاقد التعليمي وتم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة .



وتابع جرادات " سيتم إصدار مَلزمة آخرى للنصف الثاني من المنهاج للمبحثين في شهر آذار القادم".



وأكد أنه تم تسليم جميع الكتب المدرسية للطبلة في المدارس منذ بداية الفصل الدراسي الحالي .

