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السبت، 05-12-2020 08:07 ص

بشأن توزيع أجهزة لوحية

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات

وز
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا ، السبت ، وصل "الوكيل الإخباري " ، جاء من خلاله :

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تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كتابًا صادرًا عن إحدى مديريات التربية والتعليم على أنه أسس لتوزيع أجهزة لوحية على الطلبة. 
وردًّا على ما تم تداوله بهذا الخصوص توضح وزارة التربية والتعليم ما يلي : 

* لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم أي كتاب موجه للمديريات بوضع أي أسس لتسليم أجهزة لوحية او اجهزة حاسوب محمولة. 
* الكتاب الصادر واضح وهو اجتهاد من إحدى مديريات التربية  وموضوعه واضح أيضًا ( بيانات الطلبة ) وبعد التواصل مع مدير التربية أوضحت بأن الهدف من التعميم هو لإنشاء قاعدة بيانات لجميع الطلبة في المديرية للرجوع إليها في حال التبرع بأجهزة من اي جهة وفي حال طلبت الوزارة الأسماء. 


أما بالنسبة لنقطة ( الطلبة الذين يقطنون في مناطق نائية ولا يتوفر بها خدمة الكهرباء والانترنت ) فهدفها أيضًا إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء الطلبة لتنفيذ برامج أعدتها الوزارة ومنها برنامج لتعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة الذين لم يستطيعوا متابعة منصة درسك أو عبر شاشات التلفزيون بسبب عدم توفر الكهرباء وتغطية الانترنت لديهم وذلك بتوفير مواد دراسية تركز على المفاهيم والمهارات الأساسية( جسور التعلم) كما سيتم تنفيذ برامج تعزيز المهارات في حال عودة الطلبة الى التعليم الوجاهي داخل المدارس.

 

واختتم التوضيح " تتواصل الوزارة مع الجهات المعنية ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات تغطية المناطق التي لا يوجد فيها بث انترنت أو ضعف فيها ".

 

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