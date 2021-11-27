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السبت، 27-11-2021 02:37 م

التربية : المدارس التي تحولت للتعليم عن بعد ستعود الى التعليم الوجاهي الاسبوع الحالي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة ان نسبة الاصابات بين الكوادر التعليمية والمدارس لم تتجاوز 6 بالالف وهي نسبة طبيعية .

واشار ان المدارس التي تم تحويل الدراسة فيها عن بعد ستعود الى التعليم الوجاهي الاسبوع الحالي بعد ان امضت 5 ايام حسب البروتوكول المتبع .

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واكد المساعفة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان عدد المدارس الحكومية و الخاصة التي تم تحويلها الى التعلم عن بعد لمدة 5 أيام بسبب اصابات كورونا اصبح 7 مدارس .

 

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