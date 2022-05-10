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الثلاثاء، 10-05-2022 09:33 م

التربية : النجاح بالمباحث المدرسية مؤهل لدخول امتحان التوجيهي

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن النجاح في المباحث المدرسية يؤهل الطالب للدخول إلى امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة (التوجيهي).

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الثلاثاء، أكد كنانة أن امتحان الثانوية العامة مستقل عن الامتحانات المدرسية كما أن علامته مستقلة ولا يدخل فيها أي نسب من العلامة المدرسية على الإطلاق، متمنيًا للطلبة وجميع المشتركين في امتحانات التوجيهي التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن الامتحان التجريبي جزء من التقويم المدرسي الصفي الذي يجريه المعلمون داخل المدرسة كالمعتاد، ولا يوجد فيه أي جديد، لافتًا النظر إلى أن أسئلة الامتحان التجريبي ليست مركزية وإنما هي أسئلة يعدها معلم المبحث.

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