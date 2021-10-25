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التربية : الوزارة تجري يومياً ألفي فحص كورونا بالمدارس

الإثنين، 25-10-2021 02:40 م

التربية : الوزارة تجري يومياً ألفي فحص كورونا بالمدارس

المدارس


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس أن التعليم الوجاهي خيار استراتيجي لوزارة التربية خاصة بعد الانقطاع لمدة سنة ونصف وذلك بسبب جائحة كورونا .

 وبين ان وزارة التربية والتعليم تجري يوميا ألفي فحص للكشف عن فيروس كورونا بين الطلبة في المدارس مشيرا إلى أن “الوضع الوبائي في المدارس مسيطر عليه، ومقبول، ويسير كما خططت له وزارة التربية”.

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