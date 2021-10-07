التربية : الوزارة تراقب الالتزام بالاشتراطات الصحية في جميع المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن التعليم الوجاهي مستمر ولا عودة عنه، وهو خيار استراتيجي بالنسبة للوزارة والدولة، مشيرا إلى أن نسبة الاصابات في المدارس متدنية ولا تتجاوز 0,004% وهي نسبة لا تُذكر في ظلّ وجود 2 مليون طالب على مقاعد الدراسة.



وأضاف العجارمة إن الوزارة تراقب الالتزام بالاشتراطات الصحية في جميع المدارس وفقا للبروتوكول المعتمد، وتأمل أن يبقى الوضع الوبائي مستقرا في المملكة حتى لا ينعكس ذلك على الطلبة والعملية التعليمية.

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