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الأربعاء، 29-09-2021 05:05 م

التربية : الوزارة تقوم بتحديث منصة درسك

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة تقوم بتحديث منصة درسك بشكل مستمر ومتواصل، حيث تمّ تصوير عدد كبير من الدروس الجديدة ويجري رفعها أولا بأول ليستفيد منها جميع الطلبة، وخاصة الذين يتم تحويلهم للتعليم عن بُعد.

وأضاف العجارمة إن الوزارة خصصت فرق دعم فني في المديريات لمتابعة أية شكوى تصل من الأهالي والطلبة، في حال كان هناك مشاكل فنية تواجههم.

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