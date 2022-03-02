التربية : الوزارة حوّلت 1200 مدرسة للعمل بنظام التناوب

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية الدكتورة نجوى قبيلات اليوم الأربعاء، إن الوزارة تنفذ 5 مشاريع لإنشاء مدارس جديدة في محافظة عجلون إلى جانب إضافات صفية وأعمال صيانة في 60 مدرسة في المحافظة.



وأضافت، خلال تفقدها مدارس في عجلون يرافقها مدير التربية الدكتور جميل بكار والمدير الإداري للشؤون الإدارية والمالية في التربية المهندس عصام أبو احمده، أن وزارة التربية ستدرج على خطتها للعامين الحالي والمقبل عددا من قطع الأراضي المرشحة لتنفيذ بعض المشاريع عليها، مبينة أن هناك مطالبات من أهالي عجلون لإنشاء مدرسة مهنية، حيث سيجري زيارة موقعها المقترح لمحاورة الوزارة لإدراجها ضمن خطتها للتوسع في التعليم المهني.



وأوضحت قبيلات أن هذه الزيارة تأتي لدراسة إمكانية التخلص من نظام الدوام بالتناوب بالأيام على أرض الواقع، مبينة أن الوزارة حوّلت 1200 مدرسة للعمل بنظام التناوب في ظل تطبيق البروتوكول الصحي، وانتقال ما يزيد عن 200 ألف طالب إلى المدارس الحكومية.

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