التربية : الوزارة خاطبت المدارس الخاصة التي أبلغت طلبتها بضرورة الدوام

الوكيل الاخباري - أكدت الأمين العام لوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الاثنين، أنه لا يسمح بالتعليم الوجاهي حتى 20 شباط/فبراير باستثناء طلبة الثانوية العامة الذين سيبدأ دوامهم الثلاثاء.
وأوضحت قبيلات لـ"المملكة" أن الوزارة خاطبت المدارس الخاصة التي أبلغت طلبتها بضرورة الدوام في 1 شباط/فبراير، للتأكيد عليها بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء.
وبينت أنه يسمح للمدارس الخاصة بالتعلم الإلكتروني كحصص مراجعة فقط.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة