التربية : الوزارة خاطبت المدارس الخاصة التي أبلغت طلبتها بضرورة الدوام

الوكيل الاخباري - أكدت الأمين العام لوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الاثنين، أنه لا يسمح بالتعليم الوجاهي حتى 20 شباط/فبراير باستثناء طلبة الثانوية العامة الذين سيبدأ دوامهم الثلاثاء.



وأوضحت قبيلات لـ"المملكة" أن الوزارة خاطبت المدارس الخاصة التي أبلغت طلبتها بضرورة الدوام في 1 شباط/فبراير، للتأكيد عليها بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء.



وبينت أنه يسمح للمدارس الخاصة بالتعلم الإلكتروني كحصص مراجعة فقط.



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