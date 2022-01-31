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الإثنين، 31-01-2022 07:54 م

التربية : الوزارة خاطبت المدارس الخاصة التي أبلغت طلبتها بضرورة الدوام

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - أكدت الأمين العام لوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الاثنين، أنه لا يسمح بالتعليم الوجاهي حتى 20 شباط/فبراير باستثناء طلبة الثانوية العامة الذين سيبدأ دوامهم الثلاثاء.

وأوضحت قبيلات لـ"المملكة" أن الوزارة خاطبت المدارس الخاصة التي أبلغت طلبتها بضرورة الدوام في 1 شباط/فبراير، للتأكيد عليها بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء.

وبينت أنه يسمح للمدارس الخاصة بالتعلم الإلكتروني كحصص مراجعة فقط.
 

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