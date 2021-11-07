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الأحد، 07-11-2021 10:12 م

التربية : الوزارة ستتوسع في عملية الفحوصات العشوائية في المدارس

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الوكيل الاخباري - أكدت أمينة عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية الدكتورة نجوى قبيلات انه من الثابت الدفع باتجاه التعليم الوجاهي، ولا خيار لدينا بالتعليم عن بعد ، مشيرة الى عدم ورود التعليم عن بعد إلّا للمصاب والشعب والمدارس التي تزيد فيها نسب الإصابة عن 10%، مشيرة الى أن وضع اصابات كورونا في المدارس لا يثير القلق.

وأشارت إلى نسبة التطعيم بين طلبة المدارس والتي بلغت 8%، مشيرة في الوقت ذاته إلى تزايد الإصابات بين طلبة الصفوف العليا، وتقل عند النزول وصولا إلى 14 إصابة سجلت بين طلبة رياض الأطفال.

وبينت أن الوزارة ستتوسع في عملية الفحوصات العشوائية في المدارس، ليتم أخذ عينات بنسبة 2% من طلبة 7 مدارس في كل مديرية تربية.

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