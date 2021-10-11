التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس



الوكيل الاخبار - مجدي الباطية - قالت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات ان الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على زيادة أعداد المدارس إذ افتتحت خلالهما 129 مدرسة جديدة واستحدثت 3545 شعبة صفية في مختلف مناطق المملكة.



وكان مدير التعليم العام الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد جميل المساعفة أكد أن التعليم الوجاهي لطلبة المدارس في الاردن مستمر وثابت.



وقال المساعفة في إدراج له عبر فيسبوك، "بمشيئة الله تعالى التعليم الوجاهي مستمر وثابت كثبات جبال رم".

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