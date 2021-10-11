الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الوهادنة : 47% ممن تلقوا المطعوم بالأردن أخذوا فايزر

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العمري

العراق تعلن نتائج الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة 41 بالمئة

راصد: حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء

الشعب النيابية تؤكد أهمية إيجاد مشاريع إنتاجية وتنموية مستدامة بمناطق البادية

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

تشييع جثمان الإعلامي عصام العمري

التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس

انخفاض أسعار الذهب عالميا

صور أداء اليمين لوزراء الخصاونة الجدد

الإثنين، 11-10-2021 03:48 م

التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس

مدرسة



الوكيل الاخبار - مجدي الباطية - قالت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات ان الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على زيادة أعداد المدارس إذ افتتحت خلالهما 129 مدرسة جديدة واستحدثت 3545 شعبة صفية في مختلف مناطق المملكة.

 وكان مدير التعليم العام الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد جميل المساعفة أكد أن التعليم الوجاهي لطلبة المدارس في الاردن مستمر وثابت.

وقال المساعفة في إدراج له عبر فيسبوك، "بمشيئة الله تعالى التعليم الوجاهي مستمر وثابت كثبات جبال رم".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021574940606611530

الوهادنة : 47% ممن تلقوا المطعوم بالأردن أخذوا فايزر

1020219162855866883107

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العمري

الخصاونة

راصد: حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء

1020216182925514189836

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

eCsDAxvAnYqkzW8v8MyGwvh78bYwHA8QXIYeL8RO

تشييع جثمان الإعلامي عصام العمري

1

صور أداء اليمين لوزراء الخصاونة الجدد

أخبار متعلقة
مدرسة

مدارس التربية استوعبت 211 ألف طالب جديد خلال عامين

مدرسة

التربية تنفي تحويل الدراسة عن بعد بشكل كامل في أية مدرسة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

وزارة-الداخلية

اجتماع في وزارة الداخلية لاعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

التربية توضح حول اصابات كورونا بالمدارس

التربية

وزارة التربية : تسجيل طلب المعلمين المتداول غير صحيح