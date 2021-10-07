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الخميس، 07-10-2021 03:32 م

التربية : الوزارة قامت باعتماد نظام الفترتين لاستيعاب الطلبة

مدرسة


  الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة،  إن انتقال 170 ألف طالب من التعليم الخاص إلى الحكومي أدى إلى اكتظاظ في المدارس، ما استدعى زيادة فتح الشعب الصفية واستئجار المدارس، وأدى أيضا إلى نقص بالمعلمين يقدر بنحو 12 ألف معلم ومعلمة .

واشار أن الوزارة قامت باعتماد نظام الفترتين والتناوب لاستيعاب الطلبة، كما قامت بالتعيين على نظام التعليم الاضافي لتغطية حاجتها من المعلمين.

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