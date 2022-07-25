التربية: امتحانات التوجيهي جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة

الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الاثنين، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022/ الامتحان العام (التوجيهي)، والتي انطلقت أولى جلساتها في 30 حزيران الماضي، بمشاركة نحو 204 آلاف مشترك ومشتركة.

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وبحسب بيان للوزارة، تابع الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، سير الامتحان في يومه الأخير؛ خلال زيارة مشتركة إلى قاعة الامتحان في مدرسة حطين الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا، بحضور مدير التربية فادي الجزازي، وحضرا فتح مغلفات الأسئلة وتوزيعها على الطلبة.



واطمأن الدكتور العجارمة على سير الامتحان في قاعة مدرسة المضمار الثانوية المختلطة، مبينا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة، وراعت الفروق الفردية بين الطلبة والأسئلة من الكتاب المقرر.



كما تابعت الدكتورة قبيلات سير الامتحان في عدد من القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، شملت مدارس السلط الثانوية للبنين وميمونة بنت الحارث الثانوية للبنات وعائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات،

مشيرة إلى الجاهزية العالية في تنظيم الامتحانات، من حيث توفير البيئة الامتحانية وإجراءات الامتحان وإرشاداته التي حرصت الوزارة على توفيرها والتوعية بها مسبقا.



وأكد الأمينان العامان أن الامتحانات سارت وفق ما خططت له الوزارة، مبدين ارتياحهما لسير الامتحان، ومثنين على وعي المواطنين بالحفاظ على البيئة المحيطة حول المدارس هادئة ودون تجمهر، ومشيدين بالبيئة الامتحانية المناسبة التي وفرتها الوزارة لأبنائنا الطلبة ليتقدموا لامتحاناتهم بكل سهولة ويسر.



وكانت الوزارة شكلت غرفتي عمليات في مركز الوزارة وإدارة الامتحانات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الطلبة والمجتمع المحلي، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات وأعلنتها في وسائل الإعلام المختلفة.

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادرها القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.



وتقدمت الوزارة بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والمساندين من مؤسسات الوطن وأبنائه، وقوات الأمن العام، ووسائل الإعلام، وأبناء المجتمع المحلي الذين كان لهم الدور الكبير في الإسهام بإنجاح هذا الجهد الوطني.



يشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحان في يومه الأخير بلغ 93429 مشتركا ومشتركة في مباحث علوم الأرض والبيئة، واللغة العربية (تخصص) الورقة الثانية، للفروع الأكاديمية، والعلوم الصناعية الخاصة / الورقة الثانية، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الطعام وخدمته / الورقة الثانية، والرسم والتصميم للفروع المهنية.