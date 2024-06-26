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الأربعاء، 26-06-2024 12:25 م

التربية: امتحان التوجيهي المقرر بتاريخ 7 تموز في موعده

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
نفى مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة تأجيل موعد امتحان التوجيهي الذي يصادف رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 7 - 7-2024 . 

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وأكد شحادة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الاخباري" أن الامتحانات لكافة الفروع المقررة بتاريخ 7 تموز المقبل قائمة وستعقد في موعدها.


ويترقب الأردنيون بلاغ رئاسة الوزراء، بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، الشهر القادم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية بتاريخ 7 تموز 2024.

 

 


 




 

 


 

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