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الخميس، 30-05-2024 12:01 م

التربية: انتهاء التسجيل لرياض الأطفال اليوم ولجان لاختيار المقبولين

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
تنتهي اليوم الخميس فترة تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني في المدارس الحكومية والتي بدأت مطلع الشهر الحالي.

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الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة قال لـ "الوكيل الاخباري" ان الوزارة ستُشكل لجان لاختيار الطلبة وفق معايير عممتها التربية على مديرياتها. 


وأضاف أنه سيقبل في مرحلة رياض الأطفال من مواليد الأول من كانون الثاني (يناير) 2019 ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025 استنادا إلى تعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015، المتضمنة أسس التسجيل والقبول.

وأكد المساعفة أن القبول في رياض الأطفال في المدرسة، سيكون لأبناء المنطقة التي تخدمها المدرسة بالدرجة الأولى، ووفق عدد من الأولويات.


 




 

 


 

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