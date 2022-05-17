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الثلاثاء، 17-05-2022 03:51 م

التربية: انتهاء دوام ايام السبت للطلبة قبل بدء الامتحانات والعطلة الصيفية في تموز

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المساعفة، أن دوام ايام السبت للطلاب سينتهي قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي.

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وأشار المساعفة لـ " الوكيل الإخباري، إلى أنه بقي 4 أيام سبت دوام في كل من 21/5 ، 28/5 ، 4/6، 11/6.


وأكد على أن العطلة الصيفية بحسب التقويم المدرسي سوف تبدأ في تموز المقبل.


وبدأ دوام ايام السبت للطلبة في الـ 30 من نيسان الماضي عن بُعد،  بهدف تعويض فاقد الأيام الدراسية التي اختزلت من الفصل الدراسي الأول نتيجة لتقديم الامتحانات النهائية. 

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