التربية : انخفاض عدد مدارس التناوب في المملكة

الوكيل الإخباري - قالت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إن هنالك درجة التزام كبيرة بالبروتوكول الصحي في المدارس، رغم بعض المخالفات القليلة.

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وأضافت قبيلات، إن عدد المدارس التي ذهبت في بداية العام الدراسي للتناوب انخفضت من 2000 مدرسة، إلى 1200 مدرسة فقط، وذلك بعد استقرار العملية التعليمية.



وأشارت إلى أن وزارة التربية طرحت عطاءين لشراء كمامات “مليون كمامة مقمشة، و5 مليون كمامة للاستخدام اليومي” ليكون تغطية الكمامات مجانية في المدارس.



وبينت أن نسبة المعلمين الحاصلين على مطعوم كورونا ارتفعت إلى 94% في المملكة.



وأكدت قبيلات أنه تم توزيع جميع الكتب للطلبة وتم توفير النقص للطلبة خلال الأيام القليلة الماضية.



ولفتت إلى أنه تم إجراء 27600 فحص كورونا عشوائي في المدارس منذ بداية العام الدراسي، بالإضافة الى فحص PCR، مضيفة أن نسبة إيجابية فحوصات كورونا لم تتجاوز 0.25%.

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