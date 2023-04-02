الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

تسيير أول رحلة طيران بالهيدروجين الأخضر بين أوروبا وأستراليا

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

الأردنيون يترقبون اعلان الحكومة لعطلة رسمية

وسائل إعلام: السعودية ستوجه دعوة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

3460 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

اعلان فرص عمل في اربد

أول إجراء في الأردن بشأن فطر "كانديدا أوريس" القاتل

هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن

25 ألفا و757 شكوى عامة تعامل معها الحكام الإداريين العام الماضي

إتلاف 7 آلاف كغم مواد غذائية و15 ألف لتر عصائر مخالفة منذ بداية رمضان

الأحد، 02-04-2023 04:34 م

التربية: انطلاق بطولة الشطرنج الثالثة عبر الانترنت

7d44bd93-وزارة-التربية-والتعليم-scaled


الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأحد تصفيات بطولة الشطرنج الثالثة عبر الانترنت ( كأس التحدي)، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

اضافة اعلان


وكان قد بدأ التسجيل للاشتراك في البطولة العشرين من شهر أذار الماضي، حيث بلغ عدد المشاركين حتى هذا اليوم 1600 طالب وطالبة.


وتقام التصفيات التي تبدأ جولاتها يومياً ما بين الساعة الثالثة والخامسة خلال شهر رمضان وزمن كل جولة 10 دقائق و ثلاث ثواني لكل نقلة على النحو التالي:
المرحلة الثانوية طلاب من 2-4/4/2023.


المرحلة الثانوية طالبات من 5-7/4/2023.
المرحلة الاساسية العليا طلاب من 8-10/4/2023
المرحلة الاساسية العليا طالبات من 11-13/4/2023
المرحلة الاساسية الدنيا طلاب من 14-16/4/2023
المرحلة الاساسية الدنيا طالبات من 17-19/4/2023
ويتأهل الى نهائيات البطولة ثماني لاعبين عن كل مرحلة والتي ستقام خلال شهر أيار والتي ستقام على مدار 12 يوم وتتكون الجوائز من ميدالية لكل مشارك في النهائيات وتابلت للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى عن كل مرحلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12201867339365521834

الأردنيون يترقبون اعلان الحكومة لعطلة رسمية

1220201105855632155335

السفير الروماني: الأردن عامل توازن وعدالة في منطقة معقدة

3202320112410196536680

3460 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

638078396866110058

الإفتاء تُجيب عن 11273 فتوى خلال الأسبوع الأول من رمضان

3202319105824467372281

اعلان فرص عمل في اربد

235931

أول إجراء في الأردن بشأن فطر "كانديدا أوريس" القاتل

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس الاحد بسبب الظروف الجوية

وزارة التربية والتعليم

محافظة يوعز بتشكيل لجنة تحقيق بتعرض طالب للضرب على يد معلم

5

تربية بني عبيد تحتفل بذكرى معركة الكرامة الخالدة

وزارة التربية والتعليم

تعميم من التربية حول إنهاء تكليف معلمي الإضافي

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

251-مليار-دقيقة-اتصال-خلوية-أجراها-الأردنيون-في-أول-9

8.1 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر