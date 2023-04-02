التربية: انطلاق بطولة الشطرنج الثالثة عبر الانترنت

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأحد تصفيات بطولة الشطرنج الثالثة عبر الانترنت ( كأس التحدي)، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

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وكان قد بدأ التسجيل للاشتراك في البطولة العشرين من شهر أذار الماضي، حيث بلغ عدد المشاركين حتى هذا اليوم 1600 طالب وطالبة.



وتقام التصفيات التي تبدأ جولاتها يومياً ما بين الساعة الثالثة والخامسة خلال شهر رمضان وزمن كل جولة 10 دقائق و ثلاث ثواني لكل نقلة على النحو التالي:

المرحلة الثانوية طلاب من 2-4/4/2023.



المرحلة الثانوية طالبات من 5-7/4/2023.

المرحلة الاساسية العليا طلاب من 8-10/4/2023

المرحلة الاساسية العليا طالبات من 11-13/4/2023

المرحلة الاساسية الدنيا طلاب من 14-16/4/2023

المرحلة الاساسية الدنيا طالبات من 17-19/4/2023

ويتأهل الى نهائيات البطولة ثماني لاعبين عن كل مرحلة والتي ستقام خلال شهر أيار والتي ستقام على مدار 12 يوم وتتكون الجوائز من ميدالية لكل مشارك في النهائيات وتابلت للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى عن كل مرحلة.