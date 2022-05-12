التربية: انطلاق مشروع تحدي القراءة العربي بمشاركة 2 مليون طالب وطالبة

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، في مدينة العقبة تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي بدورته السادسة على مستوى الأقاليم.



وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الشناق في بيان، إن مشاركة الوزارة في مشروع تحدي القراءة العربي لهذا العام هي الأكبر، بمشاركة 2 مليون طالب وطالبة، وبإشراف 7678 معلماً ومعلمة في 3836 مدرسة.



ووفق الشناق، وصل 1038 طالبا وطالبة تميزوا بأدائهم في التصفيات على مستوى مديريات المملكة الـ42 إضافة إلى مديرية التربية والتعليم، والثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث الدولية، ومدارس مخيم الزعتري، يعمل على تقييمهم نخبة من أصحاب الخبرة التحكيمية من مشرفي وزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان