الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العجارمة يؤكد أهمية الشراكة مع جميع القطاعات لمواجهة تحديات قطاع التعليم

إصابة بالغة جراء إنهيار سقف منزل في وادي الريان

ترقية الدكتور سمير شديفات الى استاذ مشارك

الصحة العالمية: وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز عتبة المليونين

وزير السياحة يلتقي المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

تعهد فلسطيني بتدويل قضية استشهاد شيرين واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية

الشبول يعزي السعايدة باستشهاد أبو عاقلة

الاقتصاد الرقمي تنهي حملتها الخيرية للعام السادس على التوالي

رئيس جامعة مؤتة يلتقي السفير الإماراتي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة البلاسمة

الخميس، 12-05-2022 05:39 م

التربية: انطلاق مشروع تحدي القراءة العربي بمشاركة 2 مليون طالب وطالبة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، في مدينة العقبة تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي بدورته السادسة على مستوى الأقاليم.

وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الشناق في بيان، إن مشاركة الوزارة في مشروع تحدي القراءة العربي لهذا العام هي الأكبر، بمشاركة 2 مليون طالب وطالبة، وبإشراف 7678 معلماً ومعلمة في 3836 مدرسة.

ووفق الشناق، وصل 1038 طالبا وطالبة تميزوا بأدائهم في التصفيات على مستوى مديريات المملكة الـ42 إضافة إلى مديرية التربية والتعليم، والثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث الدولية، ومدارس مخيم الزعتري، يعمل على تقييمهم نخبة من أصحاب الخبرة التحكيمية من مشرفي وزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

العجارمة يؤكد أهمية الشراكة مع جميع القطاعات لمواجهة تحديات قطاع التعليم

52022915358270289330

وزير السياحة يلتقي المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

w

الشبول يعزي السعايدة باستشهاد أبو عاقلة

420226125751423843066

الاقتصاد الرقمي تنهي حملتها الخيرية للعام السادس على التوالي

5202211231517616356506

رئيس جامعة مؤتة يلتقي السفير الإماراتي

w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة البلاسمة

أخبار متعلقة
626d369f1020e

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على طريق وادي عربة

37110_large

تعرّف على حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال العيد

4202229233352909624286

إدارة الازمات يحذر من المنخفض الخماسيني

420222818417447481187

العقبة: حجوزات العيد تصل %95

4202228133837214856313

الموانئ والجمارك في العقبة تحدد مواعيد الدوام خلال عطلة عيد الفطر

العقبة

العقبة تتأهب لاستقبال زوارها خلال العيد