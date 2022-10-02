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الأحد، 02-10-2022 01:47 م

التربية: انفاق أكثر من 20 مليون دينار لتدريب المعلمين

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الوكيل الاخباري- أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، أن الوزارة تنفق أكثر من 20 مليون دينار لتدريب المعلمين.اضافة اعلان


وقال خلال استضافته على إذاعة “جيش إف إم” إنه تم ربط  انتقال المعلم من مرتبة إلى أخرى، بعد اجتيازه برامج تدريبية متخصصة، حيث تم وضع مصفوفة كاملة لهذه البرامج والدورات وذلك ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية في الأردن.

وأضاف أن الأردن خطى خطوات كبيرة في عملية تطوير التعليم خلال المئوية الأولى للدولة الأردنية، حيث بلغ عدد المدارس الحكومية اليوم 4007 مدرسة وأكثر من 7 آلاف مؤسسة تعليمية، كما تم خفض نسبة الأمية في الأردن لتصبح اليوم أقل من 5% من السكان، وهذا يعتبر انجازاً كبيراً .

وبين العجارمة أن هناك 3 – 4 أركان مهمة لضمان تطوير العملية التعليمية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، من بينها الاهتمام برياض الأطفال والتوسع فيها.

وقال إن الوزارة لديها خطة لرياض الأطفال وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ضمنت لجنة التحديث الاقتصادي بند كامل حول هذا الموضوع.

وشدد العجارمة على ضرورة التوجه المهني في التعليم، والحد من التوجه نحو التخصصات الأكاديمية.

وفيما يتعلق بالتعليم عن بُعد، أشاد أمين عام وزارة التربية والتعليم، بتظافر أجهزة الدولة جميعها للمساعدة في توفير وجمع البرامج وفيديوهات المواد التعليمية على المنصات.

وقال إنه قبل صدور قرار الحكومة بتعليق الدراسة خلال جائحة كورونا، وجه جلالة الملك عبد الله الثاني وزير التربية والتعليم بضرورة استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، لذلك تم البدء مباشرة وقبل أقل من شهر على قرار الإغلاق، في جمع المواد والفيديوهات التعليمية للمواد الأساسية الأربعة وصولاً إلى شمول المواد جميعها، حيث تضافرت جهود كافة المؤسسات من بينها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات الخاصة على المساعدة، كما تم تخصيص قنوات على شاشة التلفزيون الأردني لنشر هذه البرامج عليها.

وأضاف أن التجربة الأردنية في عملية التعليم عن بُعد حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم استنساخها من قبل إحدى الدول العربية المجاورة.


 

 




 

 


 

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