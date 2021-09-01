التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

الوكيل الاخباري - اكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن جميع الكتب المدرسية متوفرة في المدارس باستثناء كتاب العلوم للصف الثالث، فيما أكد أن الطلبة يخضعون لفحص أثناء دخولهم إلى المدرسة، حيث تم تدريب الكوادر والمعلمين على البروتوكول الصحي وتم توفير أجهزة الفحص وغيرها من المستلزمات والمعقمات.



وشدد في تصريحات صحفية على أهمية أن يكون هناك وعي لدى الطلبة والأهالي بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لاستمرار العام الدراسي، مشيرا إلى أن أي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد.

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