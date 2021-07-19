التربية : برنامج تعويض الفاقد التعليمي ملزم لجميع المدراس

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، فتح باب التسجيل في برنامج تعويض الفاقد التعليمي، والذي تم الإعلان عنه سابقاً لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس خلال جائحة كورونا، ولسد الفاقد التعليمي وفق منهجيات علمية ودراسات وأبحاث عالمية.وقالت الأمين العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إن برنامج تعويض الفاقد التعليمي هو ملزم لجميع المدراس.ودعت قبيلات الطلبة للالتحاق بهذا البرنامج لأهميته في تهيئتهم في العودة إلى المدرسة بعد انقطاعهم دام لمدة عام ونصف.وأشارت قبيلات إلى أن جميع المدارس ملزمة بالبرنامج، لكن الطلبة غير ملزمين .