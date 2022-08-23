التربية : بروتوكول صحي جديد في المدارس

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة التربية والتعليم عن بروتوكول صحي جديد في المدارس .



وأكدت أمين عام “التربية” للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، في تصريحات صحفية إنه سيتم تحويل الطالب المصاب بكورونا فقط إلى التعليم عن بعد لمدة 5 أيام من تاريخ أخذ العينة.



وأكدت أن تعطيل الصفوف أو المدارس كاملة لم يعد خيارا متاحا، كما أن التعليم وجاهي لجميع الطلبة حتى الذين يعانون أمراضا مناعية.



وأشارت إلى تقليل مسافة التباعد بين طلبة المدارس إلى مسافة 70 سنتيمترا، بعد أن كانت في السابق مترا واحدا، معللة بأن هذا الإجراء يأتي للتمكن من استيعاب أعداد الطلبة في المدارس الحكومية وخاصة في ألوية القصبة في المحافظات.

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