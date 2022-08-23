الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

العثور على جثة شخص داخل منزله في اربد

وزارة الثقافة تكرم فريق فيلم مجهول في الطفيلة

تفاصيل اطول موجة حارة ستؤثر على الاردن هذا الصيف

دورة حول التربية الإعلامية في الكرك

السفارة الأمريكية تبدأ الأربعاء بفتح مواعيد لتأشيرات السياحة والعمل

اختتام فعاليات ثقافية وترفيهية بعجلون

وزير البيئة يلتقي اعضاء لجنة الجمعيات البيئية

وزارة التربية : قد نلجأ للفترة المسائية

التربية : بروتوكول صحي جديد في المدارس

اختتام معسكر الكشافة بمركز شابات الطيبة

الثلاثاء، 23-08-2022 08:56 م

التربية : بروتوكول صحي جديد في المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - كشفت وزارة التربية والتعليم عن بروتوكول صحي جديد في المدارس .

وأكدت أمين عام “التربية” للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، في تصريحات صحفية إنه سيتم تحويل الطالب المصاب بكورونا فقط إلى التعليم عن بعد لمدة 5 أيام من تاريخ أخذ العينة.

وأكدت أن تعطيل الصفوف أو المدارس كاملة لم يعد خيارا متاحا، كما أن التعليم وجاهي لجميع الطلبة حتى الذين يعانون أمراضا مناعية.

وأشارت إلى تقليل مسافة التباعد بين طلبة المدارس إلى مسافة 70 سنتيمترا، بعد أن كانت في السابق مترا واحدا، معللة بأن هذا الإجراء يأتي للتمكن من استيعاب أعداد الطلبة في المدارس الحكومية وخاصة في ألوية القصبة في المحافظات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

العثور على جثة شخص داخل منزله في اربد

www

وزارة الثقافة تكرم فريق فيلم مجهول في الطفيلة

8202220234249862589129

دورة حول التربية الإعلامية في الكرك

8202222235232576293984

السفارة الأمريكية تبدأ الأربعاء بفتح مواعيد لتأشيرات السياحة والعمل

8202219181453827425885

اختتام فعاليات ثقافية وترفيهية بعجلون

w

وزير البيئة يلتقي اعضاء لجنة الجمعيات البيئية

أخبار متعلقة
مدرسة

التربية : تعميم على جميع المدارس الحكومية بشأن قبول وانتقال الطلبة

وزارة التربية والتعليم

التربية توعز بإنشاء أبنية مدرسية جديدة في الكرك والقصر

مدرسة

التربية تعلن موعد دوام المدارس

7202230141326687450355

موعد جديد لاعلان نتائج التوجيهي وبشرى سارة للطلبة

w

العجارمة : التربية تسعى إلى تقليص الفجوة في التعليم ومواكبة المهارات التكنولوجية

7202222192451542700261

وزير التربية يوجه رسالة بشأن امتحان التوجيهي