التربية : بروتوكول صحي جديد للفصل الثاني بالمدارس

الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ان الوزارة تعمل على اعتماد بروتوكول صحي جديد في الفصل الدراسي الثاني.



وبينت في حديثها للتلفزيون الأردني، الثلاثاء، ان الوزارة تقوم بمراجعة البروتوكولات الصحية التي تستخدمها والتحدّيث ، على اثر الملاحظات التي تلقتها من الفرق الزائرة إلى المدارس ومديريات التربية والفرق الرقابية لوزارتي الداخلية والصحة.



وبحسب قبيلات لاحظت الوزارة في الفصل الماضي بعض التجاوزات في مدارس لم تلتزم بالاشتراطات الصحية، وعليه سيتم مراجعة البروتوكول الصحي وفرض عقوبات وإجراءات تأديبية بحق المخالفين.

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