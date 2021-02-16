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الثلاثاء، 16-02-2021 12:03 م

التربية بسبب المنخفض : لا عطلة للمدارس ورسوم التوجيهي سيتم تأجيلها

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الوكيل الاخباري - قالت الدكتورة نجوى قبيلات الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية إنه في حال كانت هناك عطلة يوم الخميس وهو أخر موعد لدفع رسوم رقم الجلوس لطلبة التوجيهي فإن الوزارة ستتخذ قرارا بالتاجيل إلى الأسبوع الذي يليه .

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وأكدت الدكتورة قبيلات أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائما لتوفير البيئة الصحية الآمنة للطلبة حيث وفرت مدافئ الكاز وقامت بتوفير المحروقات الكافية لاستخدامها لتدفئة الغرف الصفية حفاظا على الطلبة . 

 

وكان الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان اكد انه لا تعليق للدوام في حال قررت احدى مديريات التربية ذلك وانما سيكون التعليم عن بُعد بدلا من التعليم الوجاهي نافيا ان يتم تعليق الدوام بشكل نهائي . 


 




 

 


 

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