التربية بصدد تركيب 100 جهاز تكييف بمدارس في دير علا

الوكيل الإخباري - ستقوم وزارة التربية والتعليم بتركيب حوالي 100 جهاز تكييف في مدارس واقعة في منطقة دير علا التابعة للأغوار الوسطى خلال العام الحالي، وفق مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة، إبراهيم سمامعة الثلاثاء، مشيرا إلى المنطقة ذات درجات الحرارة المرتفعة ستكون "مشمولة بأعمال التكييف كاملة" خلال العام المقبل.

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وتستعد المدارس في مختلف محافظات الأردن لاستقبال 2.2 مليون طالب وطالبة مع مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، بعد أن شهد التعليم في الأردن انقطاعات خلال العام الماضي والحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا وسط الاعتماد على التعليم عن بعد.



وقال سمامعة، إن مشروع تركيب أنظمة التكييف في عدة مناطق في المملكة "بدأ عبر مبادرة ملكية سامية بتركيب 2200 جهاز تبريد في المدارس الواقعة في مناطق" ذات درجات حرارة مرتفعة.



وفي منطقة دير علا "حوالي 46 مدرسة منها 26 مدرسة للإناث و20 مدرسة للذكور، إضافة إلى 3 مدارس مستأجرة"، بحسب سمامعة.