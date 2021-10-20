التربية: بناء استراتيجية وطنية لتنمية مهارات قرائية اللغة العربية

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة شرعت أخيرا في بناء استراتيجية وطنية، لتنمية مهارات قرائية اللغة العربية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الأساسي.



وأضاف العجارمة خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، ورشة عمل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتحسين المهارات القرائية في اللغة العربية، والتي تنظمها الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، لمدة يومين، أن الاستراتيجية تستند إلى خطة عمل واضحة، للأعوام الخمسة المقبلة.



ووفق بيان عن التربية اليوم الاربعاء، بين العجارمة، أن الاستراتيجية جاءت بالتعاون مع الشركاء والخبراء المحليين، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UKAID)، ومبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة (RAMP).



وتهدف الاستراتيجية إلى التوعية بأهمية الأسرة في تعزيز القراءة واستدامتها، كونها أساس الثقافة والزاد المعرفي، وتوجيه الجيل الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة والتفاعل معها بطريقة تمكنهم من اكتساب مهارات القراءة والاطلاع الثقافي.



كما تسلط الضوء على أهمية تدريب المعلمين وتحفيزهم على نقل المعرفة، وترغيب الطلبة في التنوع القرائي من مصادر متعددة يكون الكتاب المدرسي أحدها، علاوة على إجراء دراسات علمية تقيس مستوى القراءة لدى طلبة المدارس.



وأشار العجارمة إلى أن هذه الاستراتيجية، تؤكد أهمية ارتكاز النهوض بالقرائية في مجتمعنا على أربعة محاور : الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع.

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