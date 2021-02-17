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الأربعاء، 17-02-2021 01:21 م

المقررة اليوم وغدا

التربية: تأجيل امتحانات التعليم الإضافي

وزارة
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري -قررت وزارة التربية والتعليم، تأجيل الامتحانات المقررة للعاملين على حساب التعليم الإضافي اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، إلى بداية الأسبوع المقبل، بسبب الظروف الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة المعلمين والقائمين على الامتحانات. 

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وعممت الوزارة على مديرياتها في الميدان لتأجيل هذه الامتحانات، ومواصلة عقدها ايام السبت والأحد والاثنين من الاسبوع المقبل.


يذكر أن الامتحانات بدأت في مديريات التربية والتعليم في الحادي عشر من الشهر الحالي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الخميس.

 

 

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