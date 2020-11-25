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الأربعاء، 25-11-2020 11:40 ص

التربية تؤجل تسليم أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

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الصورة ارشيفية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان إن الوزارة الغت توزيع بطاقات ارقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة في مديرياتها، مشيراً الى أن التربية ستعلن عن رابط الكتروني يستطيع الطالب معرفة موقع امتحانه.

واضاف القرعان في تصريحات صحفية، أن الرابط سيتيح للطالب معرفة المواد التي سجلها مسبقاً لتقديمها للامتحانات موضحاً انه بامكان الطالب تعديل المواد في حال كان هناك خطأ في مواده المسجلة للتقديم للامتحانات.

وبين القرعان أن الرابط سيعمم عبر وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة حال صدوره من قبل الوزارة، متوقعا ذلك يوم الاحد المقبل.

وأشار إلى أن بطاقات الجلوس ستسلم للطلبة في اول يوم امتحانات داخل قاعات الامتحان.

 




 

 


 

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