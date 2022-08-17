التربية تؤكد جاهزية عملية نشر نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري- ترأس أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة الاجتماع الفني الذي عقد اليوم في إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، بحضور مدير إدارة المركز المهندسة ربى العمري ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد كنانة ومدير التكنولوجيا والمعلومات ومدير الامتحانات .

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واطمأن الدكتور العجارمة خلال الاجتماع على جاهزية عملية نشر نتائج الثانوية العامة، وإتمام الإعدادات الفنية اللازمة لاستيعاب دخول جميع الطلبة وأهاليهم للشبكة مع ضمان جودة وأمن البيانات.