التربية تؤكد : دوام طلبة المدارس في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم التأكيد على أن بداية دوام طلبة المدارس في الفصل الدراسي الأول سيبدأ يوم الأربعاء 31 آب الحالي .



ويبدأ دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 آب الحالي، وكذلك تسليم الكتب المدرسية للطلبة، وتسجيل المنقولين منهم، وأداء امتحانات الإكمال.

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بدورها اكدت أمين عام وزراة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ، الاثنين ، ان هناك جاهزية عالية لاستقبال العام الدراسي تجاوز ال 95% سواء ما يتعلق بالتعيين على حساب التعليم الإضافي أو الكتب والأثاث المدرسي .