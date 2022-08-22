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الإثنين، 22-08-2022 05:18 م

التربية تؤكد : دوام طلبة المدارس في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم التأكيد على أن بداية دوام طلبة المدارس في الفصل الدراسي الأول سيبدأ يوم الأربعاء 31 آب الحالي .
 
ويبدأ دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 آب الحالي، وكذلك تسليم الكتب المدرسية للطلبة، وتسجيل المنقولين منهم، وأداء امتحانات الإكمال.

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 بدورها اكدت أمين عام وزراة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ، الاثنين ، ان هناك جاهزية عالية لاستقبال العام الدراسي تجاوز  ال  95% سواء ما يتعلق بالتعيين على حساب التعليم الإضافي أو الكتب والأثاث المدرسي . 

 

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