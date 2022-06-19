التربية تتابع أعطال فنية لحظية في منصة تسجيل طلبة الصف الأول

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير تكنولوجيا التعليم والمعلومات في وزارة التربية والتعليم شاكر الجبارات أن التربية تتابع أي خلل فني في المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية.

اضافة اعلان



وأضاف الجبارات في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن المنصة تتعرض لأعطال فنية لحظية ويتم متابعتها مع وزارة الاقتصاد الرقمي فور ورودها من خلال فرق فنية وضباط ارتباط .



ونوه أنه يتم التعديل بشكل مستمر على المنصة بحيث تشمل جميع المدارس الحكومية في كافة المحافظات .



وأشار أنه يجب على ولي الأمر النقر على خيار "مستخدم جديد "لإنشاء حساب على المنصة ومن ثم إدخال البيانات الشخصية وعندها يتم إنشاء حساب لولي الأمر.



وتابع " في الخطوة الثانية يتم إدخال الرقم الوطني ومن ثم الرقم السري ومتابعة الخيارات لاختيار المدرسة وحجز مقعد إلى أن يتم تسجيل الطالب".



وكانت الوزارة فعّلت الخميس الماضي منصة لتسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل وسيستمر التسجيل لغاية نهاية شهر تمُّوز (7) 2022.



رابط المنصة :هنا



