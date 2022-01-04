التربية تتفقد امتحان الثانوية العامة في عدد من محافظات الجنوب

الوكيل الاخباري - تفقد الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، في جولتين منفصلتين سير امتحان الثانوية العامة لعام 2021 / الامتحان التكميلي، في يومه الثالث في عدد من القاعات في الشونة الجنوبية، والبتراء ومعان.



ففي لواء الشونة الجنوبية، زار الدكتور العجارمة مدرستي الروضة الأساسية المختلطة، والروضة الثانوية الشاملة للبنين، وقسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم، بحضور مدير التربية والتعليم، الدكتور نزار الدقس.



وأشار العجارمة إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحان التي بدأت مطلع الأسبوع الحالي، تسير كما هو مخطط لها، حيث هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح، لتمكين المصححين القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.



كما زارت القبيلات، عددا من القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البتراء، شملت مدارس وادي موسى الأساسية المختلطة، ووادي موسى الثانوية للبنات، حيث شهدت فتح مغلفات الأسئلة وتوزيعها على الطلبة، بحضور مديري إدارتي التخطيط والبحث التربوي، الدكتور يوسف أبو الشعر، والشؤون القانونية، الدكتور عثمان بني يونس، ومدير التربية والتعليم للواء البترا محمد الشقيرات.



وشملت الجولة زيارة لقاعات الامتحان في مدرستي أم الحكم الأساسية المختلطة، وخالد بن الوليد الثانوية للبنين، التابعتين لمديرية تربية معان، بحضور مدير التربية وهبي الشلبي، والتي أكدت القبيلات على توفير وسائل التدفئة المناسبة، ومراعاة خصوصية الجو في مناطق الجنوب.

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