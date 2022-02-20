التربية تتفقد سير العملية التعليمية في عجلون

الوكيل الاخباري - تفقد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الشناق، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس محافظة عجلون .



وقال الشناق، خلال الجولة التي رافقه بها مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون الدكتور جميل بكار ومدير الشؤون الإدارية والمالية المهندس عصام أبو احمده، إن هذه الجولة تأتي للاطلاع على جاهزية المدارس من حيث توفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة .

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