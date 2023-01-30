التربية تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين احتفالا في ساحتها، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

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ورفع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، باسمه والأسرة التربوية أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالته، معربا عن أصدق الأمنيات بأن يديم الله على جلالته موفور الصحة والعافية، وأن يبقيه ذخرا للأمتين العربية والإسلامية.



وأنشد الكشافة والمرشدات، نشيد "كشافة نحن ومرشدات"، ومغناة "عيدك سيدي"، حيث تزينت مباني وساحات الوزارة، بالأعلام والرايات وصور جلالة الملك بهذه المناسبة السعيدة.



وحضر الحفل، الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية.

