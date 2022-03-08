التربية تحتفل بيوم المرأة

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إن احتفال الأردن مع دول العالم باليوم العالمي للمرأة، والذي اقرته هيئة الأمم المتحدة وأجمعت عليه الدول الأعضاء للفت اهتمام المجتمعات إلى الدور الرئيس الذي تضطلع به النساء في بناء الحضارة الإنسانية والدفاع عن سيادة الأوطان وتقدم المجتمعات.



وتوجه الدكتور عويس في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف اليوم الثلاثاء، بالتهنئة والتقدير والاعتزاز لكل النساء الأردنيات في جميع مواقعهن لدورهن البناء والريادي في المجتمع مشيرا الى ان المرأة الأردنية في تراثنا حاضنة المجتمع الحقيقية وهي المربية والأخت والأم والزوجة ولها مكانتها العظيمة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





