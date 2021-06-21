التربية تحدد ساعات دوام المدارس بالعطلة الصيفية

الوكيل الإخباري -

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عممت وزارة التربية والتعليم الإثنين، طبيعة دوام المدارس خلال العطلة الصيفية.وقالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إن دوام مديري المدارس ومديراتها وسكرتير المدرسة في المدارس الأساسية سيكون يوم الأحد من كل أسبوع. بينما سيكون الدوام في المدارس الثانوية لتلك الفئات يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع؛ وذلك من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 12:30 ظهرا.وأضافت، أنه يستثنى أيام امتحانات الثانوية العامة من تعليمات الدوام المذكورة أعلاه، مشيرة إلى أن دوام مديري المدارس والسكرتير بشكل يومي بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.ونوهت إلى أن دوام المستخدمين في المدارس خلال العطلة الصيفية يوميا كالمعتاد، داعية مديريات التربية إلى تزويدها بكشف الدوام (البصمة) خلال العطلة الصيفية.