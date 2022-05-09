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الإثنين، 09-05-2022 12:27 م

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

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الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الامتحانات التجريبية للثانوية العامة “توجيهي” ستبدأ في 14 أيّار الحالي.

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وأضاف المساعفة، في تصريح للتلفزيون الاردني، أن الامتحانات تشمل جميع الفروع في محافظات المملكة.


وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع نيسان الماضي، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان العام سيبدأ الخميس الموافق 30 حزيران القادم، بينما سيكون آخر أيام الامتحان الاثنين 25 تموز.


وستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.


 




 

 


 

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