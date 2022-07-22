التربية تحدد موعد نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة ان يوم الاثنين المقبل سيكون آخر أيام امتحانات الثانوية العامة التي بدأت في نهاية شهر حزيران الماضي



مشيرا إلى أن عمليات التصحيح قد تستمر لمدة أسبوعين قبل الانتهاء منها ليتم بعد ذلك عمليات التدقيق والمطابقة والمراجعة للنتائج وأخذ العينات العشوائية للتأكد من دقة عمليات التصحيح مجدداً التأكيد على أنه من المتوقع أن تعلن نتائج الامتحانات في 20 من شهر آب المقبل.

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