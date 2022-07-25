التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة،الاثنين، إنه لا يوجد خطأ علمي أو سؤال من خارج المنهاج المقرر في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، بل الأسئلة جاءت مراعية للفروقات الفردية.

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وأضاف العجارمة في تصريح لـ"المملكة" أن جزء من الطلبة لم يستعدوا جيدا للامتحان وبالتالي تكون انطباعتهم أن الأسئلة صعبة والوقت غير كاف.



نوه إن إعلان نتائج التوجيهي قد تكون قبل 20 آب المقبل وإعلانها لن يكون مفاجئا، وسيتم تحديد اليوم والساعة للإعلان.



ولفت إلى أن امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" شارك به نحو 200 ألف طالب وطالبة وأكثر من 25 ألف مراقب وبظل هذا العدد الضخم تحصل بعض التجاوزات التي تعاملت معها الوزارة وفقا لتعليماتها الناظمة سواء بحق الطلبة أو العاملين في الامتحان.



وقال إنه سيجري محاسبة كل من أساء للامتحان.



يتقدم 93429 طالبا وطالبة، الاثنين، لامتحانات الثانوية العامة (توجيهي) للدورة الحالية، في آخر أيام تقديم الامتحان، وفقا للناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة.



وشدد العجارمة أن نمط الاختيار من متعدد جاء لسهولة التصحيح وهو شكل عالمي في طرح الاسئلة، ولكن ثبت إساءة استخدام هذا النوع من الاسئلة بهذه الدورة عبر المناداة من خارج قاعة المدرسة وظهر ذلك بأكثر من مكان وجرى ملاحقة العابثين، وبناء سنعيد النظر باستخدام هذا النمط بحيث تصبح الاسئلة مناصفة بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.



اتخذت وزارة التربية والتعليم، عقوبات بحق 428 مشتركا لغاية امتحان الثانوية العامة ليوم السبت، تمثلت بإلغاء مبحث لـ 47 مشتركا، وحرمان لدورة واحدة لـ 106 مشتركين، وحرمان لدورتين لـ375 مشتركا، من خلال تطبيق التعليمات الناظمة للامتحان، وفق تصريحات سابقة لوزارة التربية.

