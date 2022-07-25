الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تقرير دولي: التضخم أكثر ما يقلق المواطنين وطوابير الطعام سوف تزداد

لليوم الثالث استقرار أسعار الذهب محلياً

وفيات الإثنين 25-7-2022

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

هبوط أسعار الذهب بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

قتيلان و5 إصابات بإطلاق نار داخل حديقة في لوس أنجلوس

الإثنين، 25-07-2022 08:36 ص

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

توجيهي3


الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة،الاثنين، إنه لا يوجد خطأ علمي أو سؤال من خارج المنهاج المقرر في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، بل الأسئلة جاءت مراعية للفروقات الفردية.

اضافة اعلان


وأضاف العجارمة في تصريح لـ"المملكة" أن جزء من الطلبة لم يستعدوا جيدا للامتحان وبالتالي تكون انطباعتهم أن الأسئلة صعبة والوقت غير كاف.


نوه إن إعلان نتائج التوجيهي قد تكون قبل 20 آب المقبل وإعلانها لن يكون مفاجئا، وسيتم تحديد اليوم والساعة للإعلان.


ولفت إلى أن امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" شارك به نحو 200 ألف طالب وطالبة وأكثر من 25 ألف مراقب وبظل هذا العدد الضخم تحصل بعض التجاوزات التي تعاملت معها الوزارة وفقا لتعليماتها الناظمة سواء بحق الطلبة أو العاملين في الامتحان.


وقال إنه سيجري محاسبة كل من أساء للامتحان.


يتقدم 93429 طالبا وطالبة، الاثنين، لامتحانات الثانوية العامة (توجيهي) للدورة الحالية، في آخر أيام تقديم الامتحان، وفقا للناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة.


وشدد العجارمة أن نمط الاختيار من متعدد جاء لسهولة التصحيح وهو شكل عالمي في طرح الاسئلة، ولكن ثبت إساءة استخدام هذا النوع من الاسئلة بهذه الدورة عبر المناداة من خارج قاعة المدرسة وظهر ذلك بأكثر من مكان وجرى ملاحقة العابثين، وبناء سنعيد النظر باستخدام هذا النمط بحيث تصبح الاسئلة مناصفة بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.


اتخذت وزارة التربية والتعليم، عقوبات بحق 428 مشتركا لغاية امتحان الثانوية العامة ليوم السبت، تمثلت بإلغاء مبحث لـ 47 مشتركا، وحرمان لدورة واحدة لـ 106 مشتركين، وحرمان لدورتين لـ375 مشتركا، من خلال تطبيق التعليمات الناظمة للامتحان، وفق تصريحات سابقة لوزارة التربية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

امتحانات

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

0L5A5734

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

سير لوغو

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

7202221123859398322498

الضمان تلتقي المواطنين في مدينتي اربد والسلط الاربعاء والخميس المقبلين

w

الملكية الأردنية : الحكومة قدمت دعما للشركة بقيمة 70 مليون دينار

أخبار متعلقة
امتحانات

طلبة توجيهي: امتحان تاريخ الأردن سهل ومباشر

امتحانات

153674 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غداً

امتحانات

طلبة توجيهي: مدة امتحان اللغة العربية غير كافية

a0231d45-7b39-49e3-ba2f-6d1bbef288e3

طلبة توجيهي : أسئلة امتحان التربية الإسلامية من سنوات سابقة

60c254b0873c5

التربية : البدء بتصحيح أوراق امتحان التوجيهي السبت

new1017-1996649916575d34d943ed6673649506

حجب بعض التطبيقات خلال انعقاد امتحان التوجيهي غدا