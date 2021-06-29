التربية تحذر من أسئلة توجيهي مزيفة ومزورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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وجهت وزارة التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة بعدم الالتفات إلى الشائعات الهدامة، وأن يكون تركيزهم في هذه المرحلة منصبا على دراستهم.ودعت الوزارة في بيان صادر عنها الطلبة الى أن يثقوا تمام الثقة بأن وزارة التربية والتعليم ذات إرث مؤسسي عريق في إدارة امتحانات التوجيهي ، وهي تضع مصلحتهم فوق كل اعتبار .وقالت :"أما أولئك الذين يتلاعبون بأعصاب الطلبة من خلال نشر أوراق امتحانية مزيفة ومزورة فأقول لهم اتقوا الله في أبنائنا ، فهم أحوج ما يكون لمن يدعمهم نفسيا لا إلى من يشتت انتباههم عن دراستهم" .