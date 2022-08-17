التربية تحذر : نتائج التوجيهي عبر موقعنا فقط

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر مصدر في وزارة التربية والتعليم من أي موقع أو أي جهة تدعي أن لديها معلومات عن موعد النتائج قبل وزارة التربية ، مؤكداً أنه سيتم اعلان نتائج الثانوية العامة فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم .



ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس؛ مؤتمرًا صحفيًّا في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022/الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع.

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