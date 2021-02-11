التربية تحسم قرار عودة الطلبة التدريجية للمدارس

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة التربية والتعليم على أنها "لن تتراجع عن قرار إعادة فتح المدارس كما هو متخذ سابقا بالعودة التدريجية الوجاهية ابتداء من الصفوف الأساسية الأولى والثاني الثانوي ورياض الأطفال"، بحسب ما أكد الناطق باسم الوزارة عبدالغفور القرعان.وقال القرعان لـ "المملكة"، إن "الوزارة ملتزمة بمتابعة مدى التزام الطلبة والكوادر التدريسية والتعليمية بالبروتوكول الصحي المتبع بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للأوبئة ووزارة الصحة، من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي بحيث يكون 2 متر مربع بين الطالب وزميله وارتداء الكمامة وألا يزيد عدد الطلبة في الشعبة الصفية عن 20 طالبا للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد".وأضاف أن "حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأسبوع الأول من العودة الوجاهية للمدارس أمر متوقع وطبيعي، والأرقام المعلن عنها تتناسب مع النسبة العامة للإصابات في الأردن مقارنة مع إجمالي عدد السكان البالغ 10.8 ملايين نسمة تقريبا".