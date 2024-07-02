التربية تحسم مصير امتحان الرياضيات/الورقة الأولى اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة،أن الوزارة قررت بعد ما أثير حول امتحان الرياضيات/الورقة الأولى إحالة الموضوع إلى لجان المشرفين التي من المقرر أن تجتمع اليوم الثلاثاء عقب انتهاء امتحان الرياضيات/الورقة الثانية، حيث ستناقش الأسئلة والإجابات النموذجية ويتم التوافق على رأي واحد .

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واشار في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن الوزارة ستكون مع القرار الذي فيه مصلحة الطالب فيما يخص القرارات الفنية حيث سنحدد القرار الذي فيه مصلحة الطالب ونوافق عليه ، وفق العجارمة .



ويتقدم طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، اليوم الثلاثاء، لرابع الامتحانات للعام الدراسي 2024، وذلك بحسب جدول الاختبارات الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ويتقدم طلبة الفرع العلمي لامتحان الرياضيات/ورقة 2، والذي يعقد لمدة ساعتين ونصف.