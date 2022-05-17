التربية: تحويل رواتب معلمي الاضافي لشهر نيسان إلى البنوك

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أنه تم تحويل رواتب معلمي التعليم الإضافي لشهر نيسان الماضي إلى البنوك أمس الإثنين.

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وتوقعت قبيلات في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" ان يتمكن معلمي الاضافي من استلام رواتبهم من البنوك اليوم او غداً على ابعد تقدير .



وأوضحت قبيلات أن تأخير تسليم رواتب الإضافي ، كان بسبب عطلة عيد الفطر الطويلة ، والتي امتدت لتسعة أيام، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بتسليم رواتب الإضافي في موعدها خلال الأسبوع الأول من كل شهر.



وكان معلمون اشتكوا من تأخر صرف رواتب معلمي الاضافي لأكثر من 47 يوماً ، وأنهم لم يستلموا راتب شهر نيسان الماضي .



وكانت قبيلات أشارت في تصريح سابق لـ " الوكيل الاخباري" أن الوزارة تعمل على تسريع آلية صرف رواتب معلمي الإضافي بحيث يتم استلامها مع بداية كل شهر.

ودعت قبيلات معلمي الإضافي الجدد للفصل الدراسي الحالي إلى إصدار "بطاقة الصرف الإلكترونية" لاستلام مستحقاتهم بشكل سهل وميسر من خلال البنوك.





