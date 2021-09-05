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الأحد، 05-09-2021 09:37 ص

التربية: تحويل 16 مدرسة لنظام الفترتين

طلبة 4


الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إن العملية التعليمية بدأت في الانتظام بالمدارس، حيث توجه طلبة المدارس في المدارس التي توفر شرط التباعد داخل الغرفة الصفية، وطلبة المجموعة أ في مدارس التناوب، وطلبة رياض الأطفال إلى مدارسهم.

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وأضافت خلال تصريحات صحفية ، الأحد، أن التناوب في الأيام جاء لمراعاة اشتراطات السلامة العامة، وتم تحويل 16 مدرسة لنظام الفترتين.


وأكدت أن قرار تحويل الدوام لنظام التناوب في الأيام هو بيد مدير المدرسة، فهو ليس مركزياً.


وشددت على أن كافة الكتب المدرسية وصلت لمستودعات الوزارة، وسيكون الأسبوع الأول استكمالاً لبرنامج الفاقد التعليمي، وسيبدأ التعليم في المناهج اعتباراً من الأحد المقبل.


وبينت أن عدد الإصابات التي ظهرت بالمدارس بلغت 21 طالباً و7 معلمين.


 




 

 


 

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