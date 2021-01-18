التربية تخطط لتحويل مدارس في الرصيفة لنظام الفترتين

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة لتحويل بعض مدارس لواء الرصيفة إلى نظام الفترتين.وقالت الوزارة في ردها على سؤال نيابي وجهه النائب رائد رباع الظهراوي إنها تخطط ومن أجل تخفيف الاكتظاظ في مدارس الرصيفة لانشاء أبنية مدرسية جديدة واضافات صفية لمدارس قائمة وتحويل بعضها لنظام الفترتين.وأضافت أنه ومنذ العام 2011 قامت بانشاء 7 أبنية مدرسية في اللواء، واضافات صفية بواقع 123 غرفة صفية لـ 18 مدرسة تم تمويلها من الخزينة والقروض والمنح المخصصة لقطاع التعليم.وبينت الوزارة أن سياستها في بناء المدارس تحكمها مبادئ النمو السكاني والسعي لاخلاء الأبنية المستأجرة والتخلص من نظام الفترتين ومعالجة مشكلة الاكتظاظ في المدارس ضمن أولويات تتعلق بتوفر الأراضي المخصصة والتمويل اللازم.