التربية : تدريس كافة المواد عن بُعد خلال دوام أيام السبت فقط

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن دوام أيام السبت خلال الفصل الدراسي الثاني لتعويض الطلبة عن ما ترحل من الفصل الدراسي الأول سيكون لكافة المواد الدراسية.



ونوه كنانة اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن التعويض سيشمل كافة الطلبة من الصف الأول ابتدائي ولغاية الصف الحادي عشر.



وبين ان الدوام سيكون ٤ أيام أي كل أيام السبت خلال شهر شباط فقط وعن بُعد.

وأكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس ان دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني سيكون وجاهيا .