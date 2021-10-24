التربية تدعو لعدم الالتفات إلى إشاعات العودة للتعليم عن بعد

الوكيل الاخباري - تجري وزارة التربية والتعليم، يوميا، ألفي فحص للكشف عن فيروس كورونا بين الطلبة في المدارس، وفق مدير إدارة التعليم في الوزارة، سامي المحاسيس الأحد.



وقال المحاسيس، لقناة المملكة، إن إجراء هذا العدد من الفحوص "دليل على أهمية التعليم الوجاهي"، مشددا على أن التعليم الوجاهي "خيار استراتيجي لوزارة التربية خاصة بعد الانقطاع لمدة سنة ونصف" وذلك بسبب جائحة كورونا.



وأشار إلى أن "الوضع الوبائي في المدارس مسيطر عليه، ومقبول، ويسير كما خططت له وزارة التربية".



ووصلت نسبة الإصابات النشطة بالفيروس بين الطلبة البالغ عددهم أكثر من مليونين 0.2%، وفق وزارة التربية.



المحاسيس اعتبر النسبة بأنها "لا تذكر إذا ما قورنت بعدد الطلبة في المدارس".



أغلقت وزارة التربية مدرستين اثنتين وحولت الطلبة للتعليم عن بُعد بسبب الإصابات بفيروس كورونا من أصل 7576 مدرسة. وتلجأ الوزارة إلى هذا الخيار في حال وصلت نسبة الإصابات إلى أكثر من 10%.



ووافقت وزارة التربية في وقت سابق الأحد، على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة بتقليص فترة حجر المخالطين للمصابين بالفيروس لمدة 5 أيام بدلا من 14 يوما، "في حال بلغت نسبة الفحوص الإيجابية 10% في الشعبة الصفية / المدرسية".



وقال المحاسيس إن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة وجدت أن مدة 14 يوما "كبيرة إذا ما قورنت بعدد أيام الدراسة"، مشيرا إلى أن وزارة التربية تطبق حاليا "نظام التناوب وهو ما يؤثر على انقطاع الطلبة عن المدرسة".



"وإذا نظرنا إلى تأثير التعليم عن بعد على الطلبة خاصة في الصفين الثاني والثالث الأساسيين، وهو أحد الأسباب التي دعت لجنة الأوبئة لإعادة النظر في مدة الحجر مخالطي الحالات الإيجابية" بحسب المحاسيس.

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ودعا إلى "عدم الالتفات إلى الإشاعات التي تتحدث عن النية للعودة للتعليم عن بعد".